Cancom-Aktie: Wie geht es nun weiter?

In einem wieder anziehenden Gesamtmarkt hat die Aktie des Münchener IT-Dienstleisters Cancom am Freitag zulegen können, der Wert stieg um 4,5 Prozent an. Zuvor stand der Anteilsschein wie die meisten anderen Titel unter Druck, seit Beginn der Korrekturwelle am 24. Februar beliefen sich die Kursverluste auf 36 Prozent. Am Donnerstag wurde im Tagesverlauf ein 12-Monats-Tief bei 32,88 Euro markiert. Nun kam



