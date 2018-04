Cancom Aktie: Enttäuschung auf hohem Niveau!

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Die scheinbar endlose Rallye bei der Aktie von Cancom ist in er vergangenen Woche etwas ins Stocken gekommen. Nachdem das Papier am Montag noch zeitweise bis auf knapp 95 Euro zulegen konnte, ging es am Donnerstag und Freitag wieder deutlich bergab. Allein am Freitag verlor der Titel um 2,4 Prozent an Wert, was den Kurs wieder auf 90,75 Euro zurückbringt. Auch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.