Cancom Aktie: Eine gute Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Cancom bringt die Internationalisierung weiter voran: Wie der IT-Dienstleister kürzlich mitteilte, konnte man nun den ersten Standort in der Slowakei eröffnen. An dem Standort in Košice sollen bis Ende des kommenden Jahres etwa 150 IT-Spezialisten beschäftigt sein.

Damit hat Cancom nun eigene Standorte in insgesamt acht Ländern. Bereits seit Längerem ist man neben Deutschland auch in Österreich, der Schweiz, Belgien, Irland, Großbritannien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung