Cancom Aktie: Aufwärtstrend intakt!

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Wer dachte, dass die Cancom Aktie nach dem Aufstieg in den MDAX mit Wirkung zum 29. August deutlich ansteigen würde, sah sich bisher enttäuscht. Gewiss, am 2. September ging es bis auf gut 56 Euro nach oben. Doch folgende Gewinnmitnahmen drückten den Aktienkurs inzwischen sogar unter 52 Euro und damit unter das Niveau, das die Aktie am Tag des Aufstiegs in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung