Cancom Aktie: 55 Euro Marke macht Probleme!

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Cancom Aktie | ISIN:DE0005419105 | WKN:541910

Bereits zum zweiten Mal ist der Aktienkurs bei der Marke von etwa 55 Euro stärker abgeprallt. Das kann unter anderem auch daran liegen, dass es der Kurs bereits in Mitte 2018 nicht schaffte, diese Zone nachhaltig zu überwinden. Betrachtet man die Trendindikatoren, so befindet sich der Anteilschein weiter in einem validen Aufwärtstrend. Zudem entspannen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung