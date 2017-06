Cancer Research UK entscheidet sich für Spinnaker Support als neuen Support-Partner für Siebel-CRM-Lösung

Erwartete unmittelbare Einsparungen werden zur Finanzierunglebensrettender Krebsforschung verwendetBourne End, England (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, der amschnellsten wachsende Anbieter von Third-Party-Leistungen in denBereichen Wartung und Managed-Services für Oracle- undSAP-Anwendungen, wurde von Cancer Research UK alsThird-Party-Support-Partner für die Lösung Siebel CRM (http://www.spinnakersupport.com/oracle-support-services/siebel-support/)ausgewählt. Cancer Research UK ist eine der weltweit führendenKrebsforschungsstiftung, deren Ziel es ist, Leben durch Forschung zuretten. Der Wechsel von Support-Leistungen von Oracle zu SpinnakerSupport bedeutet eine wesentliche Reduzierung der jährlichenWartungsgebühren und garantiert Best-in-Class-Service durch einspezialisiertes, sachkundiges Support-Team mit schnellerReaktionszeit."Wir sind stets auf der Suche nach innovativen Möglichkeiten,unsere Kosten niedrig zu halten, um mehr Mittel zur Finanzierung vonForschungsprojekten, die Mittel und Wege zur Prävention, Diagnose undBehandlung von Krebs finden sollen, freilegen zu können", erklärtDavid Minton, Head of Business Applications bei Cancer Research UK."Wir sind davon überzeugt, dass wir durch den Wechsel von OracleSupport zu Spinnaker Support im Hinblick auf unsereSiebel-CRM-Produkte hochwertigen Service zu einem bedeutendniedrigeren Preis erhalten werden.""Wir freuen uns sehr, Support für die Siebel-Anwendungen vonCancer Research UK bereitstellen zu können", erklärt Nigel Pullan,Vice President of EMEA and APAC bei Spinnaker Support. "Wir werdenuns darauf konzentrieren, dass ihr Siebel-System verfügbar undanpassbar bleibt, damit sie sich darauf konzentrieren können, gegenKrebs zu bekämpfen."Über Cancer Research UKCancer Research UK verwendet die Lösung Siebel CRM Version8.1.1.14, das die Anwendungen der folgenden Produkte optimal nutzt:Siebel Sales, Marketing, Siebel Analytics, Mobile, Dynamic Catalog,Siebel Contact Center sowie weitere Module.- Die Pionierarbeit von Cancer Research UK zur Prävention, Diagnoseund Behandlung von Krebs hat Millionen Menschen das Leben gerettet.- Cancer Research UK erhält keine staatliche Finanzierung für ihrelebensrettende Forschung. Jeder Fortschritt, den die Organisationim Kampf gegen Krebs erreicht, wird allein durch Spendenermöglicht.- Cancer Research UK unterstützt Forschung im Hinblick auf alleAspekte von Krebs durch die Arbeit von mehr als 4.000 Forschern,Ärzten und Pflegekräften.- Ziel von Cancer Research UK ist es, die Überlebenschancen bei Krebsvon heute - 2 von 4 Personen - bis 2034 auf 3 von 4 Personen fürmindestens 10 Jahre zu verbessern.Weiterführende Informationen zur Arbeit von Cancer Research UKoder zu den Möglichkeiten, die Organisation zu unterstützen, erhaltenSie telefonisch unter 0300 123 1022 oder unterhttp://www.cancerresearchuk.org/. Folgen Sie uns auf Twitter(http://twitter.com/CR_UK) und Facebook(http://www.facebook.com/cancerresearchuk).Über Spinnaker SupportSpinnaker Support ist der am schnellsten wachsende Anbieter vonThird-party-Leistungen in den Bereichen Wartung, Managed-Services undBeratung - einem einzigartigen Service-Mix für Organisationen, dieSAP- oder Oracle-Produkte einsetzen. Unsere Maintenance-Kundenprofitieren von besserem Support und sparen gleichzeitigdurchschnittlich 62 % an jährlichen Wartungskosten ein. Dieeingesparten Mittel können stattdessen zur Finanzierung undBeschleunigung von Innovation, Transformation und Cloud-Migrationeingesetzt werden. Die Ressourcen der Kunden müssen weniger aufERP-System-Probleme verteilt und können stattdessen zurBereitstellung modernster IT-Lösungen, die geschäftspolitischeStrategien unterstützen, verwendet werden. Unsere Kunden sind zu 98,6% zufrieden. Wir bieten zudem maßgeschneiderte Managed-Services an -d. h. weniger Dienstleister und geringere Kosten. Unsere Berater sindauf strategische Projekte spezialisiert, die kontinuierlicheVerbesserungen, Entwicklung und Migration von Oracle- undSAP-Enterprise-Anwendungen in den einzigartigen technologischenUmgebungen, in welchen diese eingesetzt werden, unterstützen.Weiterführende Informationen zu Spinnaker Support erhalten Sie unterhttp://www.spinnakersupport.com/ sowie telefonisch unter +44 (0)208242 1785 (internationale Anrufer) oder 877-476-0576 (Anrufer aus denUSA/in Kanada). Folgen Sie uns auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/spinnaker-support), Twitter(https://twitter.com/SpinnakerSupprt), Facebook(https://www.facebook.com/spinnakersupportservices/) oder Google+(https://plus.google.com/u/1/+Spinnakersupport/posts).Pressekontakt:Michelle Wilkinson, 720-457-5442Logo -https://mma.prnewswire.com/media/521294/Cancer_Research_Logo.jpgOriginal-Content von: Spinnaker Support, übermittelt durch news aktuell