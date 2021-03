Canasils erste Bohrungen im Bohrprogramm 2020-21 erweitern die mineralisierte Hülle bei La Esperanza im Streichen und zur Tiefe

Quelle: IRW Press

Vancouver, 17. März 2021 – Canasil Resources Inc. (TSX-V: CLZ, DB Frankfurt: 3CC, „Canasil", das „Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand des Bohrprogramms 2020-21 auf dem Silber-Gold-Projekt La Esperanza in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas. Die Bohrlöcher ES-20-22, ES-21-23 und ES-21-24 am südöstlichen Ausläufer des Erzganges La Esperanza wurden bis zu Bohrtiefen von 171 m, 406 m bzw. ...



