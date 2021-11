Canasil plant Mobilisierung eines Bohrgeräts zur Wiederaufnahme der Bohrungen im Silber-Goldprojekt Nora im mexikanischen Bundesstaat Durango

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Quelle: IRW Press

Vancouver, 10. November 2021 – Canasil Resources Inc. (TSX-V: CLZ, DB Frankfurt: 3CC, „Canasil“ oder das „Unternehmen“) gibt seine Pläne für die Anlieferung eines Bohrgeräts und die Wiederaufnahme der Kernbohrungen im Silber-Goldprojekt Nora, das sich im nördlichen Zentrum des mexikanischen Bundesstaats Durango befindet, bekannt. Das Bohrgerät und die Logistikausrüstung werden zeitgerecht am Standort eintreffen, damit in der Woche vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung