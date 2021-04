Canasil kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert von 500.000 Dollar zur Finanzierung von Bohrprogrammen in den Silber-Gold-Projekten in Mexiko an

Quelle: IRW Press

Vancouver, 27. April 2021 – Canasil Resources Inc. (TSX-V: CLZ, DB Frankfurt: 3CC, „Canasil“, das „Unternehmen“) kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Platzierung“) von bis zu 5.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,10 Dollar pro Einheit an. Damit soll ein Bruttoerlös von bis zu 500.000 Dollar zur Finanzierung von Bohrprogrammen in den Silber-Gold-Projekten des Unternehmens in den mexikanischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



