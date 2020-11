Canarc schließt eine zweite Finanzierungstranche in Höhe von CAD$ 5,2 Millionen von insgesamt einer CAD$ 8,4 Millionen Privatplatzierung ab, einschließlich einer Lead-Investition von Eric Sprott

Quelle: IRW Press

Vancouver, Kanada – 16. November 2020 – Canarc Resource Corp. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CAN) („Canarc“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es die zweite und letzte Tranche in Höhe von CAD$5,2 Millionen seiner Privatplatzierung von CAD$8,4 Millionen abgeschlossen hat, die zuvor von Canarc in Pressemitteilungen vom 19. August 2020, 3. September 2020 und 21. Oktober 2020 angekündigt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



