Canarc erhält Explorationsgenehmigung und bereitet den Standort für die Umweltstudie und das Bohrprogramm auf Konzessionsgebiet New Polaris, BC, vor

Quelle: IRW Press

Vancouver, Kanada – 24. November 2020 –Canarc Resource Corp. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CAN) hat eine mehrjährige Explorationsgenehmigung vom BC Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources erhalten, um auf seinem zu 100% unternehmenseigenen Konzessionsgebiet New Polaris Gold Mine im Norden von British Columbia Explorationsarbeiten durchzuführen. Die ersten Arbeiten zur Vorbereitung des Standorts wurden abgeschlossen, um die Umweltstudie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung