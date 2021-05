Canagold mobilisiert zwei Diamantbohrgeräte und leitet 24.000 Meter umfassendes Bohrprogramm bei der Goldmine New Polaris in BC ein

Quelle: IRW Press

Vancouver, Kanada – 18. Mai 2021 – Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canarc-resource-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass zwei Diamantbohrgeräte in das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt New Polaris im Norden von British Columbia verbracht wurden, sodass das 24.000 Meter umfassende Bohrprogramm eingeleitet werden kann.

Übersicht über das Bohrprogramm

Die Firma ITL Diamond Drilling ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung