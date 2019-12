Canadian TireWas jetzt, ?

Für die Aktie Canadian Tire aus dem Segment "Allgemeine Warenhäuser" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 22.12.2019, 17:20 Uhr, ein Kurs von 142.05 CAD geführt.

Wie Canadian Tire derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Canadian Tire. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Canadian Tire wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Canadian Tire vor. Das Kursziel für die Aktie der Canadian Tire liegt im Mittel wiederum bei 175,4 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 142 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 23,52 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Canadian Tire insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Canadian Tire weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,2 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Multiline-Einzelhandel") von 3,94 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,74 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.