Canadian Solar: Kündigt das eine Trendwende an?

Die Aktie der Canadian Solar Inc. konnte in den vergangenen Monaten einen eindrucksvollen Aufwärtstrend vollziehen. Der Kurs, der noch im Juni unterhalb der 20,00-US-Dollar-Marke notiert hatte, stieg bis zum 7. Oktober auf ein Hoch bei 42,74 US-Dollar an. Anschließend ging der Wert in eine Korrektur über.

Sie währte nicht allzu lang und tiefe Abgaben hatte die Aktie auch nicht zu



