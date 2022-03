Canadian Pacific Railway-Aktie: Weltweiter Transport gestoppt!

Die Züge der Canadian Pacific Railway Ltd.(NYSE:CP) wurden am Sonntagmorgen angehalten, wodurch der weltweite Transport von wichtigen Industriegütern und Rohstoffen wie Düngemitteln zum Erliegen kam, nachdem die Vertragsverhandlungen zwischen dem Unternehmen und seinen Schaffnern und Ingenieuren in eine Sackgasse geraten waren, berichtet das Wall Street Journal.

