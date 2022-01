Canadian Pacific Railway Aktie: Einfach nur Spitze!

An der Heimatbörse Toronto notiert Canadian Pacific Railway per 21.01.2022, 17:02 Uhr bei 94.76 CAD. Canadian Pacific Railway zählt zum Segment "Eisenbahnen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Canadian Pacific Railway auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,16 ist die Aktie von Canadian Pacific Railway auf Basis der heutigen Notierungen 31 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" (23,55) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Canadian Pacific Railway-Aktie hat einen Wert von 41,2. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (40,46). Auch hier ist Canadian Pacific Railway weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,46), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Canadian Pacific Railway.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Canadian Pacific Railway als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 13 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 129,21 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 35,06 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 95,67 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

