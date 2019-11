Canadian Pacific RailwayIst es endlich vollbracht, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Canadian Pacific Railway, die im Segment "Eisenbahnen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.11.2019, 05:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 309.67 CAD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Canadian Pacific Railway wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Canadian Pacific Railway vor. Das Kursziel für die Aktie der Canadian Pacific Railway liegt im Mittel wiederum bei 338,8 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 306,78 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 10,44 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Canadian Pacific Railway insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Canadian Pacific Railway investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,08 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Straße und Schiene einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,8 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Canadian Pacific Railway für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Canadian Pacific Railway für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Canadian Pacific Railway insgesamt ein "Buy"-Wert.