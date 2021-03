Canadian Pacific Rail Aktie: Kauft Kansas City Southern für 25 Mrd. $!

Weitere Suchergebnisse zu "Kansas City Southern":

Canadian Pacific Railway wird Kansas City Southern in einer Fusion aufkaufen, die laut CP die erste U.S.-Mexiko-Kanada-Eisenbahngesellschaft schaffen wird.

Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP) und Kansas City Southern (NYSE:KSU) gaben am Sonntag bekannt, dass sie einen Fusionsvertrag abgeschlossen haben, in dem Canadian Pacific zugestimmt hat, Kansas City Southern für $25 Milliarden in einem Cash-and-Shares-Deal zu kaufen. Das Geschäft hat einen Gesamtwert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung