Was jetzt, Canadian Oil Recovery & Remediation?

Der Canadian Oil Recovery & Remediation-Schlusskurs wurde am 22.10.2018 an der Heimatbörse Venture mit 0,01 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Die Aussichten für Canadian Oil Recovery & Remediation haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Canadian Oil Recovery & Remediation für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Canadian Oil Recovery & Remediation für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Canadian Oil Recovery & Remediation insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Canadian Oil Recovery & Remediation. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Canadian Oil Recovery & Remediation daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Canadian Oil Recovery & Remediation von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Canadian Oil Recovery & Remediation mit einer Rendite von -33,33 Prozent mehr als 46 Prozent darunter. Die "Waste & Environ Svcs & Equip"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,13 Prozent. Auch hier liegt Canadian Oil Recovery & Remediation mit 37,47 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.