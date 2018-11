Canadian National Railway: Aktienanalyse vom 24.11.2018: Was wird sich hier jetzt tun?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Canadian National Railway unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Eisenbahnen". Die Canadian National Railway-Aktie notierte am 23.11.2018 mit 112,22 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Die Aussichten für Canadian National Railway haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18,48 liegt Canadian National Railway unter dem Branchendurchschnitt (17 Prozent). Die Branche "Transportation & Logistics" weist einen Wert von 22,23 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Canadian National Railway erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 19 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 8 "Buy"-, 9 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (105,5 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,99 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 112,22 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Canadian National Railway erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Canadian National Railway beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,61 Prozent und liegt mit 0,07 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,68) für diese Aktie. Canadian National Railway bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.