Canadian National Railway-Aktie: Deutsche Bank wird optimistisch!

Überblick Amit Mehrotra, Analyst der, stufte(NYSE:CNI) von “Hold” auf “Buy” hoch und erhöhte das Kursziel von $129 auf $137 (ein Plus von 12%). Mehrotra merkt an, dass der Markt das Potenzial für einen positiven, operativ geführten Managementwechsel bei Canadian National “nach vielen Jahren unterdurchschnittlicher Performance” unterschätzt. Der Analyst schätzt, dass das derzeitige Management und der Vorstand des Unternehmens in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!