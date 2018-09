Canadian Imperial Bank of Commerce: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Canadian Imperial Bank of Comm":

An der Heimatbörse Xetra Toronto notiert Canadian Imperial Bank of Commerce per 07.09.2018 bei 122,99 CAD. Canadian Imperial Bank of Commerce zählt zu "Diversifizierte Banken".

Wie Canadian Imperial Bank of Commerce derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Derzeit schüttet Canadian Imperial Bank of Commerce höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Banking. Der Unterschied beträgt 1,8 Prozentpunkte (4,42 % gegenüber 2,62 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Canadian Imperial Bank of Commerce von 122,99 CAD ist mit +4,94 Prozent Entfernung vom GD200 (117,2 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 118,75 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,57 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Canadian Imperial Bank of Commerce-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Für Canadian Imperial Bank of Commerce liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 5 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Canadian Imperial Bank of Commerce aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 126,27 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (122,99 CAD) könnte die Aktie damit um 2,67 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Canadian Imperial Bank of Commerce-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.