Canada Silver Cobalt kauft Back-in-Option von Granada Gold Mine zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Quelle: IRW Press

COQUITLAM, British Columbia. 2. Juli 2020 – Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) („Canada Silver Cobalt“) hat einen Kauf- und Verkaufsvertrag mit Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) („Granada Gold“) geschlossen, wonach Canada Silver Cobalt von Granada Gold eine Back-In-Option für fünf Mining Leases (bergrechtliche Pachtverträge) in Castle East zurückkaufen wird, die Teil der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung