Canada Nickel schließt zuvor angekündigte Darlehensfazilität in Höhe von 10 Millionen US$ mit Auramet International LLC ab

Quelle: IRW Press

Microsoft Word – Canada Nickel Canada Nickel Announces MOU with Glencore 20210107 adt clean.docx

TORONTO, Januar 5, 2022 – Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder "das Unternehmen") (TSXV:CNC) (OTCQX: CNIKF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ ) gibt bekannt, dass es eine gesicherte Darlehensfazilität mit Auramet International LLC ("Auramet") in Höhe von 10 Millionen US$ abgeschlossen hat, die bereits am 21. Dezember 2021 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung