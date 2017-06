Canada Life unterstützt Williams Racing und kanadischen Rennfahrer Lance Stroll

Montreal (ots/PRNewswire) -Canada Life ist stolz auf seine Rolle bei Kanadas Heimkehr in dieFormel 1Zehn Jahre lang gab es keinen kanadischen Rennfahrer in der Formel1 - dies ändert sich jetzt, da Williams Racing den kommenden StarLance Stroll unter Vertrag genommen hat.Canada Life und Williams Racing haben gemeinsam eine neueInitiative zur Unterstützung von Lance angekündigt, der als einzigerkanadischer Stammfahrer in der Formel-1-Weltmeisterschaft antritt.Die auf mehrere Jahre angelegte Vereinbarung gilt ab 2017 und wirdLance während seines Rookie-Jahrs in der Formel 1 unterstützen, damiter in die Fußstapfen der kanadischen Formel-1-Rennmeister tretenkann. Der Einstieg von Lance in die Formel 1 fällt mit dem 150.Geburtstag von Kanada zusammen, zeitgleich feiert auch Montreal -Lances Heimatstadt - ihr 375-jähriges Bestehen."Lance ist gerade mal 18 Jahre alt und bereits ein Star für alleKanadier, der als großer Hoffnungsträger in der Formel 1 gilt",erklärt Jeffrey Orr, Vorsitzender von Canada Life. "Wir freuen unssehr darauf, Lance bei seinem unermüdlichen Einsatz für den Formel1-Erfolg mit anspornen zu können". Im Rahmen der Vereinbarung wirddas Canada Life-Branding sowohl auf den Rennoveralls von Lance Strollals auch am Williams Mercedes FW40 Rennwagen selbst zu sehen sein.Claire Williams, Deputy Team Principal, ergänzt: "Wir freuen uns,Canada Life als Partner begrüßen zu dürfen. Canada Life ist alsOrganisation mit ihrem Engagement für das finanzielle, körperlicheund mentale Wohlergehen der kanadischen Gemeinschaft vorbildlich. Füruns bei Williams stehen ebenfalls Familie und Gemeinschaft alszentrale Werte im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten, und wir stolzdarauf, dass wir uns auf ähnlich gelagerte Kernwerte berufen können.Ich freue mich auf eine erfolgreiche Partnerschaft jetzt und inabsehbarer Zukunft".Die Nachricht kam passend zum ersten Tag des Grand Prix-Programmszum Großen Preis von Kanada 2017. Lance tauschte sich im Rahmen derVeranstaltung, gemeinsam mit dem kanadischen Olympiasieger undGoldmedaillengewinner Alexandre Despatie, mit angehenden Absolventendes "Pathways to Education"-Programms von Verdun aus, und die Teenshatten die Gelegenheit, inspirierende Stories zum Thema Ausdauer undEntschlossenheit von diesen beiden Sportstars persönlich zu erfahren.Alljährlich brechen Tausende von kanadischen Jugendlichen dieSekundarschule vorzeitig und ohne Anschluss ab - eine Entscheidung,die sie für den Rest ihres Lebens teuer zu stehen kommt. "Pathways toEducation" (Wege zur Bildung) bestärkt junge Menschen darin, ihrenTraum von einem Schulabschluss in die Wirklichkeit umzusetzen.Canada Life steht für den Ansatz, aktiv zur Gemeinschaft beizutragen,und leistet seit langem Unterstützung für das Programm "Pathways toEducation" und dessen Zielsetzung, Kanada in eine Nation von Bürgernmit Schul- und Studienabschluss, in eine "Graduation Nation" zutransformieren.Canada Life wünscht Lance und Williams Racing viel Glück beimGrand-Prix-Wochenende von Kanada 2017 und für den Rest der Saison.Informationen zur Canada Life Assurance CompanyCanada Life, gemeinsam mit Great-West Life und London Life,betreut als Versicherungsanbieter die finanzielle Absicherung vonmehr als 13 Millionen Menschen in ganz Kanada. UnternehmerischerKernwert ist ein verantwortungsbewusstes und ethisches Management,das für die langfristige Rentabilität und Wertschöpfung alsunerlässlich gesehen wird. Die Unternehmen sind Tochtergesellschaftenvon Great-West Lifeco Inc. und gehören zur Firmengruppe der PowerFinancial Corporation.Jade Lavallée-Labossière, H+K Stratégies,jade.lavallee-labossiere@hkstrategies.ca , +1-514-349-9090Original-Content von: Canada Life, übermittelt durch news aktuell