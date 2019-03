Canada Life Reinsurance schließt Langlebigkeitsrückversicherungsvertrag in Höhe von 5,5 Mrd. EUR mit SRLEV N.V. (VIVAT) ab

Finanztrends Video zu



Dublin (ots/PRNewswire) - Canada Life Reinsurance freut sichbekanntzugeben, dass es vor kurzem einenLanglebigkeitsrückversicherungsvertrag mit VIVAT abgeschlossen hat,der 70 % der laufenden Verbindlichkeiten in Höhe von 8 Mrd. EURabdeckt. Mehr als 150.000 aller Rentner mit laufenden Zahlungen oderZahlungsaufschub sind nach diesem Vertrag durch Canada LifeReinsurance rückversichert.Jeff Poulin, Global Head of Canada Life Reinsurance, kommentierte:"Ich freue mich, diese bedeutende Rückversicherungstransaktionbekanntzugeben, die unsere Stärke unterstreicht, wie wir wirkungsvollmit VIVAT zusammenarbeiten, um eine Langlebigkeitslösung zustrukturieren, um das Gesamtrisiko des Unternehmens effektiv zuhandhaben. Diese Transaktion ergänzt unser vielfältigesRückversicherungsportfolio und zeigt, wie wir zusammen mit Arpiangroße, komplexe und einzigartige Risikotransferstrukturen erstellen,die durch unsere Finanzkraft zum Wohle unserer Kunden unterstütztwird.Canada Life Reinsurance verfügt über ein abwechslungsreichesAngebot an innovativen Risiko- und Kapitalmanagementlösungen, dieTodes-, Langlebigkeits-, Gesundheits- und Stornorisiken fürVersicherer, Rückversicherer und Rentenfonds in den USA und Europa,darunter in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich, inFrankreich, in Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Schweden,Belgien und Irland, abdecken.Über VIVATVIVAT NV ist die Holdinggesellschaft für unter anderem SRLEV NV,VIVAT Schadeverzekeringen NV, Proteq Levensverzekeringen NV, ACTIAMNV und Zwitserleven PPI NV. Die Tochtergesellschaften von VIVAT sindauch auf dem deutschen Markt aktiv, unter anderem mit den MarkenZwitserleven, Reaal und ACTIAM. Mit einer Unternehmensbilanz voninsgesamt 56 Mrd. EUR (Ende Dezember 2018) ist VIVAT eines dergrößten Versicherungsunternehmen in den Niederlanden. Anbang GroupHoldings Co. Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft derAnbang Insurance Group Co. Ltd, ist der alleinige Anteilseigner vonVIVAT NV. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.vivat.nl.Über Canada LifeCanada Life ist Teil einer Unternehmensgruppe im Besitz vonGreat-West Lifeco Inc., einer Holdinggesellschaft für diversifizierteFinanzservices mit Hauptsitz in Winnipeg, Kanada. Great-West Lifecound seine Versicherungstochtergesellschaften haben starke Bewertungenvon großen Ratingagenturen erhalten. Um mehr zu erfahren, besuchenSie canadalifere.com (http://canadalifere.com/).Über Great-West Lifeco Inc.Great-West Lifeco ist eine internationale Holdinggesellschaft fürFinanzdienstleistungen mit Beteiligungen in den GeschäftsbereichenLebensversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, undInvestmentservices, Vermögensverwaltung und Rückversicherung.Great-West Lifeco hat Betriebe in Kanada, den USA und Europa überGreat-West Life, London Life, Canada Life, Irish Life, Great-WestFinancial und Putnam Investments. Great-West Lifeco und seineUnternehmen haben etwa 0, Billionen EUR (1,4 Billionen CAD) ankonsolidierten verwalteten Vermögenswerten zum Stand 31. Dezember2018 und sind Mitglieder der Unternehmensgruppe Power FinancialCorporation. Great-West Lifeco wird an der Toronto Stock Exchange(TSX) unter dem Tickersymbol GWO gehandelt. Um mehr zu erfahren,besuchen Sie greatwestlifeco.com (http://www.greatwestlifeco.com/).Jeff Poulin, F.S.A., F.C.I.A., Global Head, Canada LifeReinsurance, +001 215 542 4322, jeff.poulin@canadalifere.comOriginal-Content von: Canada Life Reinsurance, übermittelt durch news aktuell