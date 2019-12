Canada Life Reinsurance schließt mit Aegon Langlebigkeitsrückversicherungsvertrag über 12 Milliarden EUR ab

Weitere Suchergebnisse zu "Aegon":

Winnipeg, Manitoba (ots/PRNewswire) - - Canada Life Reinsurance ist erfreut,bekannt geben zu können, dass man kürzlich einenLanglebigkeitsrückversicherungsvertrag mit Aegon abgeschlossen hat, der 12Milliarden EUR laufende Verbindlichkeiten abdeckt. Nahezu 200.000 Rentner mitlaufenden Zahlungen oder Zahlungsaufschub sind nach diesem Vertrag durch CanadaLife Reinsurance rückversichert.Jeff Poulin, Global Head der Canada Life Reinsurance, kommentierte dies mit denWorten: "Diese Transaktion ist Ergebnis großer Bemühungen unseres Teams und desTeams von Aegon und stellt die Stärke von Canada Life Reinsurance als Partnerfür weltweite Transaktionen im Bereich der Langlebigkeitsrückversicherungheraus." Derek Popkes, Chief Operating Officer der Canada Life Reinsurance,setzte hinzu: "Wir sind erfreut, unser weltweites Portfolio im BereichLanglebigkeit durch die Zusammenarbeit mit Aegon zu vergrößern unddiversifizieren, um eine umwälzende Langlebigkeitstransaktion für ihrenspeziellen Bedarf zu bieten. Wir werden in Zusammenarbeit mit unserengeschätzten Klienten weiterhin innovativ sein, um die besten Lösungen zwecksRisikotransfer für deren Ziele zu bieten."Canada Life Reinsurance bietet eine Reihe innovativer Risiko- undKapitalmanagement-Lösungen, die Risiken in den Bereichen Sterblichkeit,Langlebigkeit, Gesundheit und Ausfall von Versicherern, Rückversicherern undRentenfonds in den gesamten USA und in ganz Europa decken, einschließlich derNiederlande, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien,Portugal, Schweden, Belgien und Irland.Informationen zu AegonDie Wurzeln von Aegon reichen 175 Jahre zurück, bis in die erste Hälfte des 19.Jh. Mittlerweile ist Aegon zu einem internationalen Unternehmen mitGeschäftstätigkeit in mehr als 20 Ländern auf den Kontinenten Amerika, Europaund Asien herangewachsen. Heute ist Aegon einer der weltweit führendenFinanzdienstleister und stellt Lebensversicherungen, Pensionen undVermögensverwaltung bereit. Aegons Zielsetzung lautet, Menschen ein ganzes Lebenin finanzieller Sicherheit zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sieunter www.aegon.com.Informationen zu Canada Life ReinsuranceCanada Life Reinsurance ist ein Bereich der Canada Life Assurance Company undbestimmter ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen. Die CanadaLife Assurance Company ist eine Tochtergesellschaft der Great-West Lifeco Inc.Informationen zu Great-West LifecoGreat-West Lifeco Inc. (TSX:GWO) ist eine internationale Holdinggesellschaft fürFinanzdienstleistungen mit Beteiligungen in den GeschäftsbereichenLebensversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, undInvestmentservices, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Great-West Lifecoist in Kanada, den USA, Europa und Asien durch Canada Life, Empower Retirement,Putnam Investments und Irish Life tätig. Zum Jahresende 2018 zählten unsereFirmen ca. 24.200 Mitarbeiter, 240.000 Beratungsbeziehungen und viele tausendVertriebspartner. So bedienen wir in diesen Regionen mehr als 31 MillionenKundenbeziehungen. Great-West Lifeco und dessen Unternehmen haben 1,1 BillionenEUR (ca. 1,6 Billionen CAD)* an konsolidierten verwalteten Vermögenswerten undsind Mitglieder der Unternehmensgruppe Power Financial Corporation.*Stand 30. September 2019Jeff Poulin, F.S.A., F.C.I.A., Global Head, Canada Life Reinsurance, Tel.: +1215 542 4322Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127918/4474384OTS: Canada Life ReinsuranceOriginal-Content von: Canada Life Reinsurance, übermittelt durch news aktuell