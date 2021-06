Canada Goose Aktie: Steigt im Vorfeld der Ergebnisse!

Das Relative Strength (RS)-Rating für den Premium-Outerwear-Hersteller Canada Goose kletterte am Montag auf 75, nach 70 am Vortag. Die Frage ist nun: Kann die Canada Goose-Aktie, wie ihr entfernter Cousin Yeti, der Premium-Kühlboxen und andere Outdoor-Produkte herstellt, in die Spitzengruppe der Luxusgüteraktien aufsteigen?

Top-Performing-Aktien haben in der Regel ein RS-Rating von über 80 in der Anfangsphase ihrer Entwicklung. Mal sehen, ob Canada ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung