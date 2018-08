Canaccord Genuity: Was soll das denn werden?

An der Heimatbörse Xetra Toronto notiert Canaccord Genuity per 03.08.2018 bei 7,22 CAD. Canaccord Genuity zählt zu "Investment Banking & Brokerage".

Nach einem bewährten Schema haben wir Canaccord Genuity auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Canaccord Genuity wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Canaccord Genuity vor. Das Kursziel für die Aktie der Canaccord Genuity liegt im Mittel wiederum bei 6,5 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 7,22 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -9,97 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Canaccord Genuity insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Canaccord Genuity aktuell 0,55. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -4,35 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Asset Management". Canaccord Genuity bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Canaccord Genuity. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.