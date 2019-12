CanWel Building Materials: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der CanWel Building Materials-Kurs wird am 07.12.2019, 05:58 Uhr an der Heimatbörse Toronto mit 5.55 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Handelsunternehmen und Distributoren".

Die Aussichten für CanWel Building Materials haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von CanWel Building Materials für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält CanWel Building Materials für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist CanWel Building Materials insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für CanWel Building Materials beträgt bezogen auf das Kursniveau 10,22 Prozent und liegt mit 0,38 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (9,84) für diese Aktie. CanWel Building Materials bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über CanWel Building Materials wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält CanWel Building Materials auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.