Campus-Camping zum Studienbeginn: Ein Dach für Erstis

Berlin (ots) - Berliner Studenten auf Wohnungssuche bietet sichderzeit eine besondere Gelegenheit. Aufgrund der Wohnungsnot verlostdas Berliner Camper-Start-up Campanda derzeit ein Wohnmobil anStudenten.Aktuell startet das Wintersemester und viele Studenten undStudentinnen im ersten Semester müssen dafür in eine neue Stadtziehen. Bezahlbarer Wohnraum ist insbesondere in Großstädten einknappes Gut. Allein in Berlin warten aktuell mehrere tausendStudenten auf einen Platz im Wohnheim. Campanda (www.campanda.de),die weltweit größte Online-Plattform zum Mieten und Vermieten vonWohnmobilen und Campern, möchte den Studenten unter die Arme greifenund verlost einen Camper-Aufenthalt im Wert von 1.000 Euro in derBerliner Innenstadt für die erste Uniwoche. Ein Campanda-Gutschein imWert von 500 Euro erhält der Gewinner noch zusätzlich.An der Aktion teilnehmen kann ab heute jeder Berliner Studierende,der begründen kann, warum ausgerechnet er oder sie den Camperbenötigt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um einenStudienanfänger oder Langzeitstudenten handelt. Wichtig istlediglich, dass die Bewerber an einer Berliner Universität oderHochschule immatrikuliert sind. Der zur Verfügung gestellte Caravan,ein Sunlight A70, ist sogar so groß, dass bequem zwei Personen darinPlatz finden. Daher können sich studierende Pärchen oder Freundeebenfalls bewerben. Die Aktion läuft bis zum 10. Oktober, am 15.Oktober ist Einzug in die Wohnung auf Zeit.Campanda möchte mit dieser Aktion auf die Wohnungsnot in Berlinaufmerksam machen und Studenten als qualifizierte Arbeitskräfte vonmorgen beim Start ins Studium unterstützen. "Als Berliner Startupliegen uns die Nachwuchstalente sehr am Herzen. Wir sind immer aufder Suche nach jungen Talenten und stets daran interessiert,Studenten aus unterschiedlichen Fachbereichen den Einstieg in dasBerufsleben zu ermöglichen. Diese Talente wollen wir mit der Aktionfördern", erklärt Franziska Schmidt, Head of HR bei Campanda."Ein erfolgreicher Start ins Studentenleben sollte nicht durch dieherrschende Wohnungsnot negativ beeinflusst werden. Mit der Aktionwollen wir wenigstens ein oder zwei Studenten unterstützen und ihnengleichzeitig eine einmalige Erfahrung ermöglichen", ergänzt FranziskaSchmidt von Campanda.Das Gewinnspiel kann hier abgerufen werden:https://www.campanda.de/magazin/campanda-gewinnspiel/Über CampandaCampanda hat sich seit seiner Gründung 2013 zur weltweit größtenOnline-Plattform zum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campernentwickelt. Derzeit verfügt Campanda über mehr als 26.258 Fahrzeugein über 42 Ländern. Das Angebot reicht vom kompakten Kastenwagen bishin zum luxuriösen und vollintegrierten Premiumfahrzeug.Auf www.campanda.de haben Kunden die Möglichkeit, weltweitWohnmobile zu mieten sowie eigene Fahrzeuge zu vermieten. Campandaarbeitet mit einer Vielzahl kommerzieller Anbieter und privaterWohnmobilbesitzer zusammen. Auf einen Blick erhält der Nutzersämtliche Vakanzen mit Angaben zu Preis und Ausstattung derWohnmobile. Bei Interesse bucht der User direkt über Campanda dengewünschten Camper mit Bestpreisgarantie. Lokale Campanda-Webseitengibt es bisher in acht Ländern und in sechs Sprachen - Deutsch,Englisch (US/UK), Italienisch, Spanisch und Französisch.Privatvermieter können kostenlos ihr eigenes Wohnmobil aufhttps://www.campanda.de/wohnmobil-vermieten inserieren und so mitihrem Camper in der ungenutzten Zeit Geld hinzuverdienen.