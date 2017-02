Mit Campus Berlin ins Ausland / Erasmus-Stipendien für unsere Auszubildende

Berlin (ots) - Campus Berlin bietet seinen Auszubildenden dieMöglichkeit, mithilfe eines Erasmus-Stipendiums ein Praktikum imAusland zu absolvieren. 23 unserer Auszubildenden nutzten zwischen2014 und 2016 diese Möglichkeit.Grundsätzlich ist ein Auslandsaufenthalt in jedem Land möglich,aber ein Stipendium gibt es nur für die Staaten der EuropäischenUnion und der Türkei. Bisher konnten Stipendien für England,Österreich und Schweden vergeben werden. Schüler*innen undStudierende aller Ausbildungsgänge können sich bewerben, aber siesollten in der Ausbildung Zuverlässigkeit bewiesen haben undKenntnisse der Landesprache besitzen.Der Umfang der finanziellen Unterstützung ist von Land zu Landunterschiedlich. In Österreich zum Beispiel organisiert Campus Berlinden Praktikumsplatz, das Stipendium wird ausgezahlt und dieSchüler*innen müssen mit dem erhaltenen Betrag selbst für Unterkunftund Verpflegung sorgen.Für England gibt einen Kooperationspartner, an den das Stipendiumgeht, er vermittelt dafür einen Praxisplatz und die Unterkunft ineiner Gastfamilie, die das Frühstück und eine warme Mahlzeit stellt.Die Praktikantin bzw. der Praktikant erhält dann nur einenFahrtkostenzuschuss ausgezahlt.Unsere Kooperationspartner unterstützen die Praktikant*innenzusätzlich mit Offenheit und Erfahrung bei der Regelung von Problemenjeglicher Natur.Wir sind der Überzeugung, dass die so gewonnene Praxiserfahrung imAusland für die Entwicklung unserer Auszubildenden sowohl beruflichals auch privat eine besondere Gelegenheit ist, den eigenen Horizontzu erweitern. Wir freuen uns darüber, ihnen diese Chance eröffnen zukönnen, und ermuntern alle unsere Auszubildenden, sie in Anspruch zunehmen.Pressekontakt:Campus Berufsbildung e.V.Geneststraße 5, 10829 BerlinTel. 030 / 755 121 000Ansprechpartnerin:Sabine Philbert-Hasucha, Schulleiterins.philbert-hasucha@campus-bb.dewww.campus-berlin.deOriginal-Content von: Campus Berufsbildung e.V., übermittelt durch news aktuell