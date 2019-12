Campsite Award 2020: Zum vierten Mal prämiert der DoldeMedien Verlag die schönsten Campingplätze

Stuttgart (ots) - Der Caravaning-Boom hält auch 2020 an, die Übernachtungszahlenauf Campingplätzen steigen weiter. Das freut Campingplatzbetreiber - aber wiefinden Urlauber den perfekten Platz für ihre Bedürfnisse? Orientierung bietendie Campsite Awards, die der Stuttgarter DoldeMedien Verlag zum vierten Malverliehen hat. In 27 Kategorien wurden einzigartige Merkmale und Stärken derschönsten Campingplätze Europas bei der Leserwahl der Zeitschriften "ReisemobilInternational", "Camping, Cars & Caravans" und "CamperVans" bewertet. Mit diesenrenommierten Titeln und Auszeichnungen wie dem Campsite Award ist derDoldeMedien Verlag seit 30 Jahren Spezialist rund um mobiles Reisen und aktiveFreizeit.Rund 100 Campingplätze hatten sich für den Campsite Award 2020 beworben. DieKategorie "Gastronomie" entschied der Camping- und Beachclub Fachbach an derLahn für sich. In der Kategorie "Freizeitangebote für Kinder" lag das Feriendorfdes Ravensburger Spielelands vorne. Gleich zwei Kategorien, nämlich "Wellness"und "Besondere Ausrichtung", entschied der Platz Kur- und Feriencamping Max 1für sich. Der Campingplatz Ötztal Langenfeld kann sich ebenfalls über zweiAwards freuen: Der Betrieb wurde von den Lesern in den Kategorien"Sanitäranlagen" und "Lage - Alpen und Berge" an die Spitze gewählt. DieKategorie "Feste Unterkünfte" entschied das in Österreich gelegeneFerienparadies Natterer See für sich. In der neu geschaffenen Kategorie "Campingmit Hund" geht der Preis ebenfalls nach Österreich, und zwar an das CampingRosental Roz. Zum echten Geheimtipp wurde in diesem Jahr der Campingpark undWohnmobilhafen "Am großen Lausiger Teich" gekürt, der als Lieblingsplatz unterAnglern gilt.Alle Gewinner sind auch auf der Webseite www.campsite-award.com veröffentlicht.Pressekontakt:DoldeMedien Verlag GmbHVirginie GroßProduktmanagement Events & AwardsNaststraße 19 B70376 StuttgartTelefon +49-711 33 549 309virginie.gross@doldemedien.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117765/4467821OTS: DoldeMedien Verlag GmbHOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell