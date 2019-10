Campings.com bietet in Zusammenarbeit mit Setoo die erste Wetterversicherung ihrer Art an

Bei Dauerregen erhalten Camper sofort ihre Entschädigung, ohne einAnspruchsformular einreichen zu müssen.London (ots/PRNewswire) - Das Versicherungs- undProtection-as-a-Service-Unternehmen Setoo (https://setoo.com/) gabheute bekannt, dass Campings.com (https://www.campings.com/fr/), eineuropaweites Buchungsunternehmen für Campingplätze, sich für SetoosPlattform entschieden hat, um seinen Kunden die ersteWetterversicherung ihrer Art anzubieten.Die Plattform von Setoo, derzeit für europäische Reisendeverfügbar, die ihren Urlaub in Frankreich, Italien und Spanienbuchen, gibt Campings.com die Möglichkeit, seinen Camping-Kunden eineRegenwetterversicherung anzubieten, mit der sie ihren Urlaub 72Stunden im Voraus stornieren und eine Entschädigung erhalten können,falls Regen vorhergesagt ist.Die Plattform von Setoo löst anhand der jederzeit verfügbarenWetterdaten des Global Historical Climatology Network automatischeine sofortige Benachrichtigung der betroffenen Camper aus, wennRegen vorhergesagt ist, mit der Option, ihre Buchungen zu stornieren.Wenn sich der Kunde entscheidet, seinen Urlaub abzusagen, wird dieEntschädigung automatisch gesendet, ohne dass Anspruchsformulareausgefüllt oder der übliche damit verbundene Aufwand getrieben werdenmuss.Jerome Mercier, CEO von Campings.com, sagt dazu: "Das Wetter istein besonders wichtiger Faktor für Camper, die diesem wesentlich mehrausgesetzt sind als andere Urlauber. Daher suchen wir schon seitJahren nach einer Wetterversicherung. Mit Setoos Regenpolice habenwir genau das Richtige gefunden. Die innovative Plattform hilft uns,unseren Kunden weiterhin ein ausgezeichnetes Urlaubserlebnisanzubieten und gleichzeitig neue Kunden für Campings.com anzuwerben."Das Preismodell für die Regenwetter-Versicherung beruht aufmaschinellen Lernverfahren und wird in Echtzeit festgelegt. Daherwird die Prämie spezifisch für jede einzelne Police berechnet, jenach Wettereigenschaften des jeweiligen Campingplatzes undJahreszeit. Auf diese Weise bekommen Camper den optimalen Preis fürihre Versicherung.Noam Shapira, Mitbegründer und Co-CEO von Setoo, sagt dazu:"Camper wollen keine komplizierten Versicherungsprodukte inEinheitsgröße. Sie wollen einfache Produkte, die sie vor denbesonders auf sie zutreffenden Risiken schützen - wie z. B. Regen.Ich freue mich sehr, dass Setoo ihre Bedürfnisse erfüllen kann. Durchdie Integration der Regenwetter-Versicherung von Setoo in seinOnline-Kaufverfahren kann Campings.com mehr Neukunden, höhere Umsätzeund zufriedenere Camper erwarten.Setoos Plattform umfasst die allerneueste Technik mit KI,maschinellem Lernen, parametrischen Funktionen undProgrammierschnittstellen, die eine persönliche Anpassung,Echtzeit-Preisstellung und Produkte ohne Anspruchsformulare und mitsofortiger Entschädigung ermöglichen sowie zugleich mit demVersicherungsgesetz, (Insurance Distribution Directive, IDD) und derDSGVO konform gehen.Informationen zu Campings.comCampings.com ist die führende europäische Internetagentur zurBuchung von Unterkünften im Freien. Mithilfe seiner Suchmaschinekönnen Kunden die besten Campingplätze in Europa miteinandervergleichen und die idealen Mietobjekte (Wohnmobile, Hütten, Zelte)finden. Jedes Jahr wählt das Expertenteam von Campings.com die bestenZeltplätze in Frankreich und im Ausland (Spanien, Italien, Portugal,Kroatien) nach Kriterien aus, die auf mehr als 10-jähriger Erfahrungberuhen.Informationen zu SetooSetoo versetzt Online-Unternehmen in die Lage, personalisierteVersicherungs- und Schutzprodukte zu entwickeln und zu vertreiben,ihre Einnahmen aus Zusatzleistungen zu steigern und einaußergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Mit der parametrischenVersicherung-als-Service-Plattform von Setoo könnenOnline-Unternehmen innerhalb von Minuten neue, extrem zielgerichteteSchutzprodukte erstellen, die sich an tatsächlichen Anliegen vonVerbrauchern ausrichten und ihnen automatische Entschädigungenzusprechen, ohne dass Anträge gestellt werden müssen. Setoo operiertals ein MGA und ist von der FCA im Vereinigten Königreich und derACPR in der EU zugelassen. Setoo hat vor Kurzem eineSerie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Mio. Euro von Kamet, demInsurtech-Startup-Studio von AXA, bekannt gegeben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737683/Setoo_Logo.jpgPressekontaktJames Fahysetoo@teamgingermay.com+44(0)203-642-1124Original-Content von: Setoo, übermittelt durch news aktuell