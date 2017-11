Campingplatz-Preisindex: Mit dem Wohnmobil am Meer überwintern

Berlin (ots) - 20 Grad im Vergleich zu Temperaturen gegen Null:Wer dem kalten Winter entfliehen möchte, dem bieten spanische undportugiesische Campingplätze ganzjährig Zuflucht. Campanda(www.campanda.de), die weltweit größte Online-Plattform zum Mietenund Vermieten von Wohnmobilen und Campern, hat sämtlicheCampingoptionen auf der Iberischen Halbinsel einem Preisvergleichunterzogen. Bei unter 200 Euro pro Monat und fernab der Heimat sindbereits sonnige Stellplätze buchbar.Wer der kalten Jahreszeit in Deutschland, Österreich und derSchweiz auch dauerhaft entfliehen möchte, braucht kein üppigesBudget. Das geht aus einem Preisvergleich sämtlicher Campingplätze inSpanien und Portugal von Campanda (www.campanda.de), der größtenOnline-Plattform zum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen undCampern, hervor.Günstigster Aufenthalt schon für weniger 200 EuroDen günstigsten Camping-Aufenthalt gibt es in Spanien auf demCampingplatz Altomira. Für 190 Euro können hier zwei Personen einenMonat Urlaub machen - Strom und Hund sind inklusive. Auch derAufenthalt für drei Monate ist hier mit 570 Euro am günstigsten. Mit210 Euro pro Monat kostet der Campingplatz Boltaña nahe derfranzösischen Grenze nur etwas mehr. Der teuersten Stellplatz inSpanien befindet sich nahe der katalanischen Hauptstadt Barcelona:Für 30 Tage auf dem Campingplatz Vilanova Park werden 951 Euro fällig(2853 Euro für 90 Tage) - Spitzenwert der Untersuchung.Günstiger ist das Überwintern mit dem Wohnmobil hingegen inPortugal: Hier bezahlen Camper für den teuersten Stellplatz bei 30Tagen Aufenthalt 603 Euro, bei 90 Tagen 1713 Euro. Der günstigsteportugiesische Campingplatz ist der Platz Coimbrão, gelegen unweitdes Atlantiks. Mit rund 261 Euro für 30 Tage und 589 Euro für 90 Tageist das Überwintern hier etwas teurer als im Nachbarland.Portugal weniger Auswahl, aber im Durchschnitt günstiger alsSpanienIm direkten Vergleich sind die portugiesischen Campingplätze miteinem Durchschnittspreis von knapp 400 Euro für einen Monat etwa 60Euro günstiger als die Spanischen. Bei einem dreimonatigen Aufenthaltbeträgt die Differenz sogar 100 Euro. Während in Spanien auch überdie Wintermonate 23 Prozent (75 von 320 Plätzen) geöffnet haben, sindes in Portugal nur 18 Prozent (elf von 59 Plätzen). DiePreisdifferenz zwischen dem günstigsten und teuersten Campingplatzliegt in Portugal bei einem Monat bei knapp 340 Euro und bei dreiMonaten schon bei 1100 Euro. In Spanien sind es hingegen bei einemAufenthalt von einem Monat 760 Euro und bei drei Monaten sogar fast2300 Euro.Beste Bewertung in SpanienInsgesamt bewerteten Urlauber die portugiesischen Campingplätzemit 3,9 Sternen (Google Rezensionen) etwas schlechter als diespanischen (4,1 im Durchschnitt). Die beste Bewertung erzielt derspanische Campingplatz Las Palmeras mit 4,8 von 5 möglichen Sternen,allerdings auch nur mit 34 Rezensionen. Knapp 800 Menschen haben ihrUrteil für den Platz Internacional La Marina abgegeben und ihn somitzum Spitzenreiter bei der Anzahl der Rezensionen gemacht. In Portugalerhielt der Campingplatz Orbitur-Camping Quarteira mit 247Bewertungen die meisten Rezensionen und der Campingplatz Markádia mit4,5 Sternen die beste Bewertung.Die gesamte Studie von Campanda können Sie hier abrufen:http://ots.de/kik8NCampanda hat die Preise für Langzeitaufenthalte von 30 und 90Nächten jeweils für zwei Personen inklusive Wohnmobil analysiert.Mögliche Rabatte wurden dabei bereits einkalkuliert. In die Analysesind ebenfalls die Größe der Campingplätze, die Anzahl derStellplätze, Google-Rezensionen sowie die Kosten für einen Hundeingeflossen.Über CampandaCampanda hat sich seit seiner Gründung 2013 zur weltweit größtenOnline-Plattform zum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campernentwickelt. Derzeit verfügt Campanda über mehr als 26.258 Fahrzeugein über 42 Ländern. Das Angebot reicht vom kompakten Kastenwagen bishin zum luxuriösen und vollintegrierten Premiumfahrzeug.Auf www.campanda.de haben Kunden die Möglichkeit, weltweitWohnmobile zu mieten sowie eigene Fahrzeuge zu vermieten. Campandaarbeitet mit einer Vielzahl kommerzieller Anbieter und privaterWohnmobilbesitzer zusammen. Auf einen Blick erhält der Nutzersämtliche Vakanzen mit Angaben zu Preis und Ausstattung derWohnmobile. Bei Interesse bucht der User direkt über Campanda dengewünschten Camper mit Bestpreisgarantie. Lokale Campanda-Webseitengibt es bisher in acht Ländern und in sechs Sprachen - Deutsch,Englisch (US/UK), Italienisch, Spanisch und Französisch.Privatvermieter können kostenlos ihr eigenes Wohnmobil aufhttps://www.campanda.de/wohnmobil-vermieten inserieren und so mitihrem Camper in der ungenutzten Zeit Geld hinzuverdienen.Pressekontakt:Jeannine Rust | jeannine.rust@tonka-pr.com | phone +49.30.27595973.17Original-Content von: Campanda GmbH, übermittelt durch news aktuell