Stuttgart (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,19. Juni 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert das Wirtschaftsmagazin.Geplante Themen der Sendung:Campingplatz - wenn die Gasflasche zum Risiko wirdViele Camper unterschätzen die Gefahr von Gasflaschen fürWohnwagen oder Grill. Denn bereits kleinste Mengen ausgetretenes Gasreichen aus, und das Camping-Paradies wird zum lodernden Inferno."Marktcheck" erklärt, wie man undichte Stellen an Gasflaschenerkennt, und was beim Wechsel und Transport zu beachten ist.Grillfleisch - was steckt unter der Marinade?Fix und fertig mariniertes Grillfleisch wird bei den Deutschenimmer beliebter. Viele greifen in der Bedientheke zu, im Glauben einfrisches Produkt zu kaufen. Ein Irrtum. Häufig handelt es sich umeingefrorenes und wieder aufgetautes Fleisch, das anfälliger fürKeime ist. "Marktcheck" hat neun verschiedene Produkte in einem Laboruntersuchen lassen, darunter drei Bio-Produkte. Mit erschreckendemErgebnis.Strandliegen - welche ist wirklich bequem?Puristen reicht ein Handtuch oder eine Matte fürs Strandvergnügen.Doch der Handel lockt mit immer neuen Alternativen. Zwei Studentinnenund zwei Beachvolleyballer haben für "Marktcheck" getestet: Was taugtein Nacken-Kissen mit Sonnenschutz? Wie liegt es sich auf einemaufblasbaren Outdoor-Sofa? Oder hat vielleicht eine ganz neueGeneration von Strandliegen die Nase vorn?Aromatisiertes Wasser - ein Mehrwert für den Verbraucher?Rund zwei Liter Flüssigkeit - im Idealfall Wasser - soll derMensch am Tag zu sich nehmen. Pur ist das nicht jedermanns Sache.Viele greifen zu aromatisierten Durstlöschern, die es mittlerweile injedem Supermarkt oder Discounter gibt. Was taugen diese Wässerchenmit Geschmack? Und wie natürlich ist der Zusatz, der das Getränk nachApfel, Himbeere oder Orange schmecken lässt? "Marktcheck" macht inder Mainzer Fußgängerzone den Test. Zudem zeigt"Marktcheck"-Ernährungsexpertin Sabine Schütze, wie man leckereDurstlöscher selbst herstellen kann.Garten für Faule - wenn der Beruf zu wenig Zeit lässtAuch kleine Gärten brauchen Pflege. Davon können"Marktcheck"-Zuschauer aus dem hessischen Rödermark ein Lied singen.Aber ihr Beruf lässt ihnen einfach nicht die Zeit dafür."Marktcheck"-Gartenexperte Werner Ollig zeigt, wie man auch mit wenigAufwand ein kleines, aber feines grünes Plätzchen schaffen kann."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.