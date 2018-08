Camping: Bei Zelten und Mobiliar auf das richtige Material achten / TÜV Rheinland: GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit bringt Orientierung / Ausrüstung muss Sonne, Wind und Regen trotzen

Köln (ots) - Vom Low-Budget-Zelt bis hin zum Luxus-Camping - dierichtige Materialauswahl hat großen Anteil an einem gelungenenUrlaub. "Jeder Campingurlaub hat seine eigenen Anforderungen. Je nachRegion haben Wind, Regen und Sonne einen starken Einfluss auf dasMaterial der Ausrüstung", sagt Bertold Heinz, Experte fürCampingmöbel bei TÜV Rheinland. Bei der Kaufentscheidung sollte mandaher auf Faktoren wie Dichtigkeit, Festigkeit, Verarbeitung, Gewichtund Größe von Zelt und Mobiliar achten - idealerweise geprüft durchunabhängige Prüfunternehmen wie TÜV Rheinland.Nylonzelte nachspannenDas Zelt dient während des Campingurlaubs als Wohn-, Schlaf- undStauraum. Bei einem längeren Aufenthalt mit mehreren Zeltnutzernempfiehlt sich eine komfortable, doppelwandige Ausführung, mitVorzelt und ein oder zwei separaten Schlafkammern. Bei derMaterialwahl rät TÜV Rheinland-Prüfer Georg Herrmann zuPolyesterzelten, da diese leicht, scheuer- und reißfest sowieschnelltrocknend und pflegeleicht sind. Nylonzelte haben ähnlicheEigenschaften, müssen jedoch manchmal wegen größerer Dehnung,beispielsweise bei Nässe, nachgespannt werden. Beide Materialien sindleicht entflammbar. Deshalb gilt: Niemals offenes Feuer im Zeltverwenden. Auch besteht dann das Risiko einerKohlenmonoxidvergiftung. Um diese zu vermeiden, sollten keineGaskocher, Kochplatten, Grillgeräte oder Heizstrahler innerhalb desZeltes betrieben werden.Campingmöbel: Handlich, praktisch, wetterfestStühle, Tische, Liegen und Sonnenschirme für den Campingbedarfsind in der Regel falt- oder klappbar. Vorherrschende Materialiensind Kunststoff und Metall. Metall ist zwar stabiler, aber inunbehandelter Form durch salzhaltige Luft am Meer korrosionsanfällig.Aluminium, Edelstahl oder verchromtem Metall kann die Seelufthingegen kaum etwas anhaben. Preiswerter, leichter und pflegeleichtersind Möbel aus Kunststoff. Dieses Material wird jedoch durchUV-Strahlung mit der Zeit spröde. "Wichtig bei Campingmöbeln ist,dass sie leicht aufzustellen, standsicher, fest und langlebig sind,damit sie mehr als nur einen Urlaub überstehen", so Bertold Heinz."Zusätzlich und unabhängig kontrollierte Produkte erkennt man an demGS-Zeichen für geprüfte Sicherheit."Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell