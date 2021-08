Camping World Holdings Aktie: 20 neue Standorte!

Der FreizeithändlerCamping World Holdings Inc (NYSE:CWH) plant, seine nationale Präsenz durch die Eröffnung von 20 oder mehr neuen Standorten in den nächsten drei Kalenderjahren zu erweitern. Außerdem strebt das Unternehmen strategische und opportunistische Übernahmen an. Camping World Holdings besitzt und betreibt landesweit über 185 SuperCenters.

Das Unternehmen geht davon aus, dass durch die Eröffnung der neuen Standorte das bestehende Servicenetz um 350 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung