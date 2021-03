Camping World Aktie: Insiderwissen?

Die Aktien von Camping World Holdings Inc (NYSE:CWH) stiegen um 6,4% gegenüber dem letzten Schlusskurs. Ein Formular 4, das am Montag, den 8. März bei der SEC eingereicht wurde, zeigt, dass CHIEF EXECUTIVE OFFICER Lemonis Marcus 3.178 Aktien zu einem Durchschnittspreis von $31,32 gekauft hat. Durch die Transaktion stieg der Anteil des Managers an Camping World Holdings Inc. auf 553.673 Aktien.

