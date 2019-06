Camping 4.0: Die neue Camping-Suchmaschine Campstar ist ab sofort verfügbar (FOTO)

Hamburg (ots) -Campstar heißt die neue Camping-Suchmaschine, die ab sofortCamping-Begeisterten die Planung und Buchung ihres perfektenCampingurlaubs ermöglicht. Campstar hat das Angebot an Campingplätzenfür die weltweite Camping-Community zusammengefasst. Aktuell sindBuchungsanfragen bei über 20.000 Campingplätzen in 45 europäischenLändern möglich. Seit kurzem bietet campstar auch direkteBuchungsmöglichkeiten. Zudem wird das Portal sein Angebot umCampingplätze in Nordamerika und Australien ergänzen.Campstar richtet sich an die wachsende Zahl der Campingfreundeweltweit: "Allein in Nordamerika und Europa zählt dieCamping-Community über 100 Millionen regelmäßige Camper und der Trendist deutlich steigend - insbesondere bei Millennials", erläutertCampstar-Geschäftsführer Carsten Greiner. "Die europäischeCampingwirtschaft verzeichnete 2018 bereits das fünfte Rekordjahr inFolge." Die Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen sei zwischen2013 und 2018 europaweit massiv gestiegen - in vielen Ländernverzeichne die Campingwirtschaft sogar dreistellige Zuwächse". DieseBuchungsrekorde lassen sich laut Greiner nur halten, wenn UrlauberCampingplätze selbstverständlich online finden und buchen können.Angesichts der zunehmenden Digitalisierung bietet Campstar eineLösung, die Campingplätze und Camping-Begeisterte zusammenbringt.Camping-Fans finden auf campstar.com nicht nur Informationen,Kontakt- und Reservierungsmöglichkeiten zu Stellplätzen, sondern auchzu einzigartigen Camping-Unterkünften wie Mobilheimen,Glamping-Zelten, Chalets, oder Tipis. Sein Angebot für die weltweitwachsende Outdoor-Community baut Campstar laufend aus: Ab Augustkönnen Camping-Urlauber über Campstar auch Wohnmobile mieten. Ineinem weiteren Schritt wird ein Marktplatz für Campingzubehörhinzukommen. Als einziges Reiseportal kombiniert Campstar somit dasAngebot von Campingplätzen, Wohnmobilvermietungen undCamping-Ausstattung. Zudem hält campstar auf seinem Blog alleCamping-Liebhaber ständig über Tips und Tricks, sowie die neuestenTrends auf dem Laufenden.Gegründet 2018 von erfahrenen Online-Reiseprofis und unterstütztvon Check 24 ventures, ist campstar.com zunächst in siebeneuropäischen Sprachen verfügbar.Pressekontakt:campstar Worldwide Camping GmbHStadtdeich 5, D-20097 HamburgTelefonnummer: +49 40 22859442E-Mail: press@campstar.comWebsite: https://www.campstar.com/Original-Content von: campstar Worldwide Camping GmbH, übermittelt durch news aktuell