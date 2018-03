CamperDays: Jetzt noch schnell ein Wohnmobil für den Sommerurlaub in Kanada sichern

Köln (ots) -- Begrenzte Anzahl von Wohnmobilen für Kanada im Sommer aufCamperDays verfügbar- Kanada eigentlich schon seit Wochen ausgebuchtSeit Montag verfügt das Vergleichsportal CamperDays über einbegrenztes Angebot von Wohnmobilen des Vermieters Best Time RV fürKanada. Damit haben Kunden jetzt die Chance, sich noch ein Fahrzeugfür den Sommerurlaub in Kanada zu sichern, obwohl diese Destinationeigentlich bereits seit Wochen ausgebucht ist.Die Wohnmobile von Best Time RV stehen in Vancouver, Calgary undToronto zur Verfügung. Dabei haben Kunden die Wahl zwischen zweiFahrzeugmodellen: Dem CE-23, der Platz für 5 Personen bietet undsomit optimal für einen Familienurlaub geeignet ist, und dem CB-21für 2 Personen. Einwegstrecken, beispielsweise zwischen Vancouver undCalgary, sind möglich."Wer Kanada diesen Sommer gerne mit dem Wohnmobil erkunden möchte,sollte jetzt unbedingt zuschlagen, denn das Angebot ist begrenzt",rät Raphael Meese, Produktmanager von CamperDays. Die Best TimeRV-Wohnmobile würden zurzeit noch zu moderaten Preisen angeboten."Dies kann sich schnell ändern, wenn man bedenkt, dass Kanadaeigentlich schon seit Wochen ausgebucht ist", so Raphael Meese.(PM-ID: 100)Über CamperDays:CamperDays.de ist ein Vergleichsportal für Miet-Wohnmobileweltweit mit direkter Buchungsmöglichkeit und persönlicher Beratung.Das Portal hat sich auf günstige, tagesaktuelle Preise sowie einetransparente Vergleichbarkeit von Details spezialisiert:Versicherungen, Informationen zur Ausstattung, Mietbedingungen,sämtliche Gebühren sowie Bewertungen finden Kunden direkt in derAngebotsübersicht. Zum kostenlosen Service gehört außerdem eineausführliche telefonische Beratung von Reiseexperten. ServiceValueund DIE WELT kürten CamperDays 2017 bereits zum zweiten Mal zumBranchengewinner "Vergleichsportale für Wohnmobile", FOCUS-MONEYermittelte CamperDays 2014 als "Bestes Vergleichsportal" fürWohnmobiltarife. Das Portal gehört wie Deutschlands Marktführerbilliger-mietwagen.de zur ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt für Rückfragen:Frieder Bechtel, Tel: 0221/16790-008, E-Mail: presse@camperdays.de,Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln, Fax: 0221/16790-099,www.camperdays.de,Kundenservice: 0800 334 334 344Original-Content von: CamperDays, übermittelt durch news aktuell