CamperCoach: Der neue XL-Ratgeber rund um Camping und Freizeitfahrzeuge

Stuttgart (ots) - Campingurlaub boomt und ist ideal für den spontanen Wochenendtrip oder die sichere Ferientour. Erfahrene Camper schätzen Naturnähe, Unabhängigkeit und flexible Gutwettergarantie - doch für Einsteiger türmen sich Fragen: Passt ein Wohnmobil, Wohnwagen oder Campingbus besser zu den Bedürfnissen von Single, Paar oder Familie? Kaufen oder mieten? Welche Versicherung ist nötig, welches Zubehör muss mit, wo übernachtet man?Antworten liefert der "CamperCoach: So einfach geht Camping!", das neueste Sonderheft des Stuttgarter DoldeMedien Verlags, Spezialist für Camping und Caravaning. "Unser Magazin im attraktiven XL-Format macht Lust auf die Reise mit Wohnmobil & Co. und steckt voller Praxis-Knowhow aus unseren Fachredaktionen", sagt Christine Felsinger, Verlagsleiterin und Leitung Produkte bei DoldeMedien. "Der CamperCoach begleitet ab 21. August als hoch- und nutzwertiges Print-Produkt unsere digitale Fahrzeugneuheiten-Show http://www.camperweeks.de , die dann am 6. September startet."Redaktionell verantwortlich zeichnen für den Campingratgeber vier Crossmedia-Redakteure der erfolgreichen Zeitschriften "Reisemobil international", "CamperVans" und "Camping, Cars & Caravans". "Meine Kollegen Philipp Pilson, Simon Ribnitzky, Daniel Schlicke und Michael Schwarz haben ihre Sache großartig gemacht und ein Heft voller Spannung und Service konzipiert. Wie bei einer realen Campingreise führen sie die Leser über 172 Seiten, geben Tipps für jede Situation und jedes Problem, erläutern Vor- und Nachteile der drei Urlaubsformen und lassen keine Frage offen. Mit diesem Leitfaden findet jeder Urlauber das optimale Fahrzeug."Die Highlights:- Wohnmobil, Campingbus und Wohnwagen: Das passende Freizeitfahrzeug für jeden Typ - Basiswissen für Einsteiger: Grundrisse, Technik und Zubehör - Schritt für Schritt: Anleitung für jede Campingsituation - Ratgeber: Versicherungen, Führerschein & Co. - Campingbranche auf einen Blick: Die wichtigsten Hersteller und FahrzeugmodellePreis: 9,90.- Erhältlich im Zeitschriftenhandel und direkt beim DoldeMedien Verlag (https://shop.doldemedien.de/) .Pressekontakt:DoldeMedien Verlag GmbHChristine Felsinger, VerlagsleitungNaststraße 19 B70376 StuttgartTelefon +49-711 55 349 14christine.felsinger@doldemedien.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/117765/4684831OTS: DoldeMedien Verlag GmbHOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell