Campbell Soup: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Campbell Soup Company":

An der Heimatbörse New York notiert Campbell Soup per 29.01.2020, 23:48 Uhr bei 48.34 USD. Campbell Soup zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Wie Campbell Soup derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Campbell Soup erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 47,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 2,85 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +44,3 Prozent im Branchenvergleich für Campbell Soup bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,13 Prozent im letzten Jahr. Campbell Soup lag 42,01 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Campbell Soup-Aktie ein Durchschnitt von 45,22 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 48,88 USD (+8,09 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 48,28 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,24 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Campbell Soup ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Campbell Soup erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Campbell Soup-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 4 "Hold"- und 4 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (44,75 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -8,45 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 48,88 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Campbell Soup eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.