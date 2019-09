Campbell Soup Aktie: Markterwartungen übertroffen

Campbell hat die Markterwartungen übertroffen. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz übernahmebedingt (Snyder‘s-Lance und Pacific Foods) um 24,1% und der Gewinn um 31,1%. Verantwortlich für die gute Geschäftsentwicklung waren aber auch Sparerfolge und das hohe Wachstum in der Snack-Sparte. Der von Aktionär Daniel Loeb (Third Point) geforderte Verkauf des Konzerns steht offensichtlich nicht mehr zur Debatte. Zum einen wegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



