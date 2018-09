Campbell Soup Aktie: Loeb möchte das komplette Management austauschen

Am vergangenen Montag schrieb ich Ihnen von den jüngsten Entwicklungen beim Übernahme-Kandidaten Campbell Soup. Zur Erinnerung: Der Suppenhersteller steckt in der Krise und prüfte daher von Mai bis Ende August strategische Optionen.

Noch während die Prüfung lief, stieg der Finanzinvestor Daniel Loeb mit seinem Hedgefonds Third Point in das angeschlagene Unternehmen ein und forderte den Verkauf an einen strategischen Investor.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.