Campbell Soup-Aktie: Besserung in Sicht?

Seit dem letzten Handelstag hat sich der Kurs von Campbell Soup um -0,25% verändert. Der aktuelle Kurs beträgt 48,45$. In der letzten Woche ist die Campbell Soup-Aktie um -0,47% gefallen. Seit Jahresbeginn kam es zu einem Verlust von -19,88%.

1. Stufe: Fundamental

Nach Ansicht der Experten ist Campbell Soup unterbewertet. Die fundamentalen Analysten haben ermittelt, dass die Aktie auf Basis des KGV erst ab einem Kurs von 58,47€$ fair bewertet wäre und aktuell zu niedrig notiert. Dies bedeutet nicht automatisch, dass der Kurs von Campbell Soup steigen wird. Berücksichtigen Sie, dass fundamentale Kennzahlen keine Gewähr dafür sind, dass sich eine Aktie genauso wie erwartet entwickeln wird. Die Kenntnis der Kennzahlen wie KGV, KBV und KUV lässt Ihre Einschätzung aber realistischer werden.

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Campbell Soup fundamental als “Unterbewertet” einzustufen.

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Die Analysten bewerten die Campbell Soup-Aktie im Augenblick mit 2 Buy, 10 Hold, 2 Underperform und 2 Sell. Aus Analystensicht ist das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie bei 49,30$. Auf Basis dieser Meinungen würde der aktuelle Kurs um 1,75% steigen. In der zurückliegenden Woche wurde die durchschnittliche Einschätzung der Analysten zur Campbell Soup-Aktie nicht verändert.

Aus Analystensicht ist Campbell Soup-Aktie ein Hold.

3. Stufe: Anlegermeinung

Im Augenblick gibt es leider nur eine geringe Anzahl an Einschätzungen auf sharewise für die Campbell Soup-Aktie. Aufgrund eines Kursziels von 52,00$ besitzt Campbell Soup aus Sicht der Privatanleger Potential von 7,33%.

Aus Sicht der Privatanleger ist die Campbell Soup-Aktie aktuell ein Hold.

Fazit: Die Campbell Soup-Aktie bekommt im 3-Stufen Check ein Hold!

Fundamentalanalyse, Value-Strategie und Co können einpacken! So machen sie alle 14 Tage fette Gewinne an der Börse!

Andere Analysen und Strategien können gegen diese Methode einpacken! Denn diese Methode bringt Ihnen schlicht und ergreifend alle 14 Tage einen fetten Börsengewinn. Wenn Sie jetzt zugreifen, können Sie sich auf die größten Gewinne Ihres Lebens freuen.

Ein Beitrag von Ethan Kauder.