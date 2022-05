Campari setzt neue Standards für offizielle Partnerschaft mit dem 75. Festival de Cannes

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) -Das erste Jahr, in dem Campari offizieller Partner des Festival de Cannes war, brachte eine Reihe von außergewöhnlichen Veranstaltungen, die die großen Geschichten des Kinos zum Leben erwecktenIn seinem ersten Jahr als offizieller Partner des Festival de Cannes (https://www.festival-cannes.com/en/) hat der berühmte italienische rote Aperitivo, Campari, (http://www.campari.com/) die Grenzen der Kreativität aufs neue gepusht. Campari brachte seine Red Passion zur 75. Ausgabe des weltberühmten Filmfestivals mit einer Reihe von Veranstaltungen, die das bestehende Erbe von Campari in der Welt des Kinos fortsetzten.Während des gesamten Festivals war die Campari Lounge ein zentraler Ort für Medieninterviews, Auftritte von Talenten und Branchenveranstaltungen im prestigeträchtigen Palais des Festivals, einem ikonischen Veranstaltungsort mit Blick auf den Roten Teppich. Die Gäste waren eingeladen, Campari in den berühmtesten und meistverkauften Cocktails der Welt zu entdecken und zu probieren, wie z. B. den klassischen Negroni (https://www.campari.com/our-cocktails/negroni/) und den modernen Campari Spritz (https://www.campari.com/our-cocktails/campari-spritz/), sowie einen einzigartigen Cocktail, der exklusiv beim Festival de Cannes serviert wird: Red Carpet - Cannes Edition. Der Cocktail erinnert an die lebhafte mediterrane Atmosphäre des Roten Teppichs des Festival de Cannes, während die zeitlose Vielseitigkeit des Campari mit seinem bitteren Geschmack und seiner einzigartigen roten Farbe das Profil abrundet. Jeder Cocktail wurde meisterhaft zubereitet und serviert von Camparino (https://www.camparino.com/en) in Galleria. Das Camparino ist die legendäre Bar, die 1915 von Davide Campari in der Mailänder Galleria Vittorio Emanuele II eröffnet wurde.Campari war Gastgeber von Breaking Through The Lens, einer Organisation, die weibliche und nicht-binäre Regisseure mit Geldgebern zusammenbringt, und stellte an diesem Nachmittag die Finalisten-Projekte der Organisation vor, die später in der Branche präsentiert werden. Außerdem moderierte Scott Feinberg eine Live-Aufnahme des Awards Chatter-Podcasts mit Léa Seydoux, der gemeinsam von The Hollywood Reporter und SAG-AFTRA präsentiert wurde. Der Hollywood Reporter und Women in Film and Television International veranstalteten in der Campari-Bar eine Cocktail- und Networking-Veranstaltung für Filmschaffende. Campari veranstaltete Medieninterviews für den Wettbewerbsfilm Le Otto Montagne und eine Reihe von Videoinhalten mit A-List-Filmbesetzungen von Filmen, die beim Festival de Cannes Premiere haben. Zusätzlich zu den Medienaktivitäten empfing Campari Stars wie den Schauspieler Pierfrancesco Favino und den Regisseur Mario Martone, die in Cannes für die Veröffentlichung des Wettbewerbsfilms Nostalgia warben.Am Samstag, dem 21.. Mai veranstaltete die Marke einen denkwürdigen Abend, an dem Stars wie der Schauspieler und Produzent Édgar Ramírez, Mitglied der Jury des diesjährigen Festival de Cannes, teilnahmen, um die offizielle Partnerschaft von Campari zu feiern. Die Veranstaltung bot den Gästen die Möglichkeit, verschiedene Erfahrungen zu machen und Momente festzuhalten, die ihre persönliche Geschichte bereichern und sie zu Protagonisten werden lassen. Die unübersehbare rote Sequenz des Abends setzte sich in einer Reihe von interaktiven Momenten fort, die von der gesamten Croisette aus zu sehen waren und bei denen leuchtend rotes Licht in den Himmel gestrahlt wurde.In einem zeitlosen Schaufenster der Leidenschaft und Kreativität war die globale Modeikone Winnie Harlow auf dem Roten Teppich unübersehbar, gefolgt von einem Besuch in der Campari Lounge. Später am Abend brachte Campari seinen Red Passion zur Weltpremiere des Films ELVIS von Warner Bros. Pictures in Zusammenarbeit mit Campariim Palais Stéphanie Beach. An der Veranstaltung nahmen auch Stars aus der Filmwelt teil, darunter ELVIS-Regisseur Baz Luhrmann und die Stars Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge und Alton Mason, um nur einige zu nennen.Julka Villa, Leiterin des globalen Marketings der Campari-Gruppe, kommentiert: „Campari ist davon überzeugt, dass große Geschichten jenseits des Gewöhnlichen liegen. Jede Veranstaltung, jedes Interview und jeder Cocktail, der beim 75. Festival de Cannes serviert wurde, war ein zeitloses Schaufenster der Kreativität und Leidenschaft und brachte Red Passion auf das weltberühmte Festival. Nach dem Erfolg unseres ersten Jahres freuen wir uns darauf, unser Vermächtnis beim Festival de Cannes auch in den kommenden Jahren fortzusetzen"@campariofficial #Campari #Cannes2022 #RedPassion