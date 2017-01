Campari: Mehr Umsatz in allen Regionen!

Liebe Leser,

in den ersten 9 Monaten ist Campari um 3,1% gewachsen. Das Vorsteuerergebnis brach jedoch um mehr als ein Viertel auf 131,5 Mio € ein. Belastet haben Aufwendungen im Zusammenhang mit der 684 Mio € schweren GrandMarnier-Übernahme. Grand Marnier wurde im 3. Quartal erstmals konsolidiert und trug 49 Mio € zum Umsatz bei. Durch die Übernahme haben sich aber auch die Nettoschulden um 65% auf 1,36 Mrd € erhöht. In allen Regionen hat der Konzern mehr umgesetzt. Wachstumstreiber Nummer 1 war das US-Geschäft.

Campari, SKYY und Aperol gewinnen immer mehr an Bedeutung

Dank Grand Marnier stieg der Umsatz um 17,2% auf 299 Mio €. Aber auch andere Marken wie Aperol, Campari, Averna und Cynar haben das Wachstum unterstützt. Die USA sind jetzt der größte Absatzmarkt des Konzerns, knapp vor Italien. Auch in Europa und Asien waren es in erster Linie die Aperitifs, die für höhere Umsätze sorgten. Gut entwickelten sich daneben SKYY Vodka, Espolòn und die Produkte des Wild-Turkey-Portfolios. Neben den Marken Campari und SKYY gewinnt Aperol immer mehr an Bedeutung.

Der Anteil am Gesamtumsatz beträgt bereits 13,1%. Dabei sind noch nicht einmal alle Märkte erschlossen. Selbst in gesättigten Spirituosenmärkten hat Aperol noch Potenzial, besonders in den USA. Verkauft hat Campari vor kurzem die letzten Teile seines italienischen Weingeschäfts, das nicht mehr zu den Kernaktivitäten gehört. Für 21,4 Mio € Umsatz erhält der Konzern 62 Mio €.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse