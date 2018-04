Campanda im Finale des Red Herring Top 100 Europe Award 2018

Berlin (ots) - Campanda (www.campanda.de), die weltweit größteOnline-Plattform zum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen, wurde alsFinalist für den Red Herring Top 100 Europe Award nominiert.Ausgezeichnet werden besonders vielversprechende Startups aus ganzEuropa. Campanda ist damit eins von 15 deutschen Unternehmen, dieunter den letzten Anwärtern für den Award sind.Die Auswahl der Finalisten wird anhand von 20 quantitativen undqualitativen Kriterien vorgenommen: Darunter die Marktpräsenz, diefinanzielle Leistungsfähigkeit, der soziale Wert, die Qualität desManagements und die Integration in die jeweilige Branche. Ergänztwird diese Einschätzung des Potenzials durch die Erfolgsbilanz unddas Ansehen des jeweiligen Start-Ups."Dieses Jahr hat sich für uns sehr gelohnt und übertraf alleErwartungen", sagte Alex Vieux, Herausgeber und CEO von Red Herring."Es gibt viele großartige Unternehmen, die in Europa wirklichinnovative Produkte hervorbringen. Es fiel uns nicht leicht, dieFinalisten auszuwählen. Campanda ist vielversprechend und verdient esdaher, unter den Finalisten zu sein. Angesichts dieser schwierigenAufgabe, die Top-100-Gewinner von Red Herring Europe auszuwählen,können sich die Gewinner-Unternehmen sehen lassen.""Wir sind schon jetzt stolz auf uns und unsere Auszeichnung, unterden den besten und innovativsten 100 Start-Ups in ganz Europa zusein", erklärt Chris Möller, Gründer & CEO von Campanda. "Jetztfreuen wir uns darauf, unsere Strategie in Amsterdam vorzustellen undviele andere spannende Unternehmen kennenzulernen."Vorab hat Red Herring über 1.200 Unternehmen aus verschiedenenBereichen, wie der Telekommunikation, Software, Hardware, Sicherheit,Cloud, Biotechnologie und Mobilfunk, auf ihre Qualifikation für dieAuszeichnung überprüft.Die Finalisten sind eingeladen, ihre Gewinnstrategien auf dem RedHerring Europe Forum 2018 vom 15. bis 17. April 2018 in Amsterdam zupräsentieren. Die besten 100 Gewinner werden am Abend des 17. Aprilim Rahmen einer besonderen Preisverleihung bekannt gegeben.Über CampandaCampanda hat sich seit seiner Gründung 2013 zur weltweit größtenOnline-Plattform zum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campernentwickelt. Derzeit verfügt Campanda über mehr als 26.258 Fahrzeugein über 42 Ländern. Das Angebot reicht vom kompakten Kastenwagen bishin zum luxuriösen und vollintegrierten Premiumfahrzeug.Auf www.campanda.de haben Kunden die Möglichkeit, weltweitWohnmobile zu mieten sowie eigene Fahrzeuge zu vermieten. Campandaarbeitet mit einer Vielzahl kommerzieller Anbieter und privaterWohnmobilbesitzer zusammen. Auf einen Blick erhält der Nutzersämtliche Vakanzen mit Angaben zu Preis und Ausstattung derWohnmobile. Bei Interesse bucht der User direkt über Campanda dengewünschten Camper mit Bestpreisgarantie. Lokale Campanda-Webseitengibt es bisher in acht Ländern und in sechs Sprachen - Deutsch,Englisch (US/UK), Italienisch, Spanisch und Französisch.Privatvermieter können kostenlos ihr eigenes Wohnmobil aufhttps://www.campanda.de/wohnmobil-vermieten inserieren und so mitihrem Camper in der ungenutzten Zeit Geld hinzuverdienen.Pressekontakt:Katharina Höll | katharina.hoell@campanda.com | +49.30.809520.454Jeannine Rust | jeannine.rust@tonka-pr.com | +49.30.27595973.17Original-Content von: Campanda GmbH, übermittelt durch news aktuell