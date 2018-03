Campaigning ist gut

Dietikon (ots) - business campaigning GmbH wehrt sich gegen dieNegativdarstellungen des Begriffs Campaigning, die aktuell durch dieMedien und sozialen Medien geistern. «Campaigning ist einfach nur dieKunst, Menschen dazu zu bewegen, ihr Verhalten, Denken oder ihreEinstellungen zu ändern und einem dabei zu helfen, ein bestimmtesZiel zu erreichen. Campaigning bewegt sich in der Regel innerhalblegaler und ethischer Grenzen. Ausnahmen davon sollten nichtverallgemeinert werden», so Inhaber und Campaigning-Pionier PeterMetzinger, der auch einmal im Jahr den Campaigning Summit Switzerlandorganisiert.Der Begriff Campaigning stammt aus dem englisch-sprachigen Raumund geht zurück auf das lateinische Campus, das Feld. NGOs wieGreenpeace nutzen ihn seit Jahrzehnten, um ihre Arbeit zubeschreiben, auch in der Schweiz. Dabei geht es in der Regel darum,Menschen zu einer Änderung ihres Verhaltens, ihres Denkens oder ihrerEinstellungen zu bewegen, um ein Ziel zu erreichen.Mögliche Ziele sind: Entscheidungen, Meinungen über Produkte,Unternehmen oder Verbände, Prävention, Kauf von Produkten,Bekanntheit von Produkten oder Dienstleistungen, Verhalten innerhalbeiner Organisation, Wahl- oder Abstimmungsverhalten, Kulturwandelinnerhalb einer Organisation, Akzeptanz von Änderungen bei Prozesseninnerhalb einer Organisation, usw. Die Einsatzgebiete sindvielfältig.business campaigning GmbH bietet seit mehr als 20 Jahren in derSchweiz Campaigning an und ist dabei tätig in den BereichenMarketing, Kommunikation, Branding, Public Relations, Public Affairs,Krisenkommunikation, Social Media Marketing, Content Marketing usw.,für NGOs, Behörden und Verbände, Startups, KMU und globale Konzerne.Seit dem Sommer setzt die Agentur dabei auch Künstliche Intelligenzein.Eine der Eigenschaften, die Campaigning von anderen Disziplinenunterscheidet, ist die echte Zielgruppenorientierung. Denn wersorgsam mit seinem Budget umgehen will, kann es sich nicht leisten,an der Zielgruppe vorbei zu kommunizieren. Die Agentur lässt in sogenannten Target Community Labs die Zielgruppe das Kampagnenkonzeptfür sich selbst entwickeln, um sicherzustellen, dass die Kampagnenachher auch richtig ankommt, zum Beispiel für den Film «Mein Nameist Eugen». «Es ist diese Eigenschaft, die gewisse Agenturen dazuverleitet (hat), sich auf unredliche Art und Weise Daten überZielgruppen zu beschaffen und den aktuellen Skandal loszutreten.Illegales oder unethisches Verhalten stellen jedoch absoluteAusnahmen dar. Campaigning ist gut, wenn man es neutral betrachtet,als eine ressourceneffiziente und wirksame Methode, um Veränderungenzu bewirken», so Peter Metzinger. Um Campaigning bekannter zu machenund sich darüber auszutauschen, organisiert business campaigning GmbHseit 2013 den Campaigning Summit Switzerland. Der letzte fand amFreitag statt, der nächste am 5. April 2019.Weitere Informationen:www.campaigning.swisswww.businesscampaigning.comPressekontakt:Peter MetzingerTelefon +41 79 628 61 26E-Mail peter@businesscampaigning.comTwitter @campaigningOriginal-Content von: Campaigning Summit, übermittelt durch news aktuell